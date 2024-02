Final Fantasy VII Rebirth: Demo erscheint heute

Nach einigen Gerüchten im Vorfeld hat sich bestätigt, dass heute eine Demo von "Final Fantasy VII Rebirth" erschienen wird. Schuld daran ist eine zu früh veröffentlichte Anzeige auf dem PS5-Dashboard.

Im spielbaren Appetithappen zu "Final Fantasy VII Rebirth" können wir demnach dessen Eröffnungskapitel in der Rolle von Cloud oder Sephiroth erleben. Unklar ist noch, ob wir den erzielten Fortschritt am Ende auch in die Vollversion übernehmen können.

Über Final Fantasy VII Rebirth

Nach ihrer Flucht aus Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Frische Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über die Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erscheint am 29. Februar exklusiv für PS5.