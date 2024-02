Final Fantasy VII Rebirth wird optisch aufgemöbelt

Square Enix stellt in Aussicht, dass "Final Fantasy VII Rebirth" optisch aufgemöbelt wird. Einen konkreten Termin für ein entsprechendes Update gibt es bereits.

Besagtes Update für "Final Fantasy VII Rebirth" erscheint nämlich schon am 21. Februar. Es sorgt sowohl in der Demo, die damit gleichzeitig übrigens dezent erweitert wird, als auch in der späteren Vollversion für ein schickeres Bild. Offenbar will Square Enix also so kurz vor dem Launch noch die letzten Stellschrauben anziehen.

Über Final Fantasy VII Rebirth

Nach ihrer Flucht aus Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Frische Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über die Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erscheint am 29. Februar exklusiv für PS5.