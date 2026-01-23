Final Fantasy VII Rebirth bald auch für Xbox Series X & Switch 2?

Der für gewöhnlich gut informierte Insider Nate The Hate hat sich zum Erscheinungszeitraum von "Final Fantasy VII Rebirth" für Xbox Series X und Switch 2 geäussert. Wenn dies am Ende so zuträfe, müssten wir gar nicht so furchtbar lange auf die Portierungen warten.

So sagt Nate The Hate, dass "Final Fantasy VII Rebirth" irgendwann in diesem Jahr auch für die aktuellsten Konsolen von Microsoft und Nintendo veröffentlicht wird. Square Enix hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir die Sache als Gerücht verbuchen müssen.

Erst gestern wurde der Vorgänger, also "Final Fantasy VII Remake Intergrade", auch für Xbox Series X und Switch 2 veröffentlicht. Unseren Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar 2024 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2025.