Gerücht: Zwei weitere Final Fantasy Remakes in der Mache

Während die Entwicklung des "Final Fantasy 7 Remake" mit dem noch ausstehenden dritten Teil nicht abgeschlossen ist, tun sich neue Gerüchte um weitere "Final Fantasy"-Remakes auf. Konkret heisst es, dass Square Enix an neuen Versionen von "Final Fantasy 9" und "Final Fantasy Tactics" arbeitet und ein Release im Jahr 2026 anpeilt.

Das Gerücht stammt von 'NateTheHate', der immer wieder mit Meldungen in Erscheinung tritt, die sich später durchaus bewahrheiten. Ein kürzliches Beispiel ist die gerade stattgefundene State of Play von Sony, die von dem Leaker korrekt vorweggenommen wurde. Anzumerken ist, dass Remakes zu sowohl "Final Fantasy 9" als auch "Final Fantasy Tactics" in dem GeForce Now Leak im Jahr 2021 gelistet waren. Viele der darin aufgeführten Spiele haben sich bisher tatsächlich bewahrheitet.