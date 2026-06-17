Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Erweiterte Version veröffentlicht

Square Enix hat in Form von Update 1.5.0 eine erweiterte Version von "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" veröffentlicht. Was sich damit ändert, erfahren wir gleichzeitig auch.

Besagtes Update für "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" ergänzt das Taktik-Rollenspiel um ein Neues Spiel+, mit dem sich die Kampagne nach einem abgeschlossenen Durchgang noch einmal starten lässt. Dabei bleiben unter anderem die Stufen und das Inventar der Einheiten erhalten. Neu ist zudem die Funktion "Sternzeichen-Vereinbarkeit", über die wir im Statusbildschirm Informationen zu Sternzeichen und deren Kompatibilität abrufen können.

Darüber hinaus verbessert das Update diverse Komfortfunktionen: Im Kampf lassen sich jetzt etwa die Statuswerte markierter Einheiten direkt bei Bewegungs- und Fertigkeitsauswahlen einsehen. Die Freischaltbedingungen für Jobs werden zudem deutlicher dargestellt, die komplette Ausrüstung einer Einheit kann mit einer einzigen Option entfernt werden, und Kameraeinstellungen bleiben während eines Gefechts erhalten.

Hinzu kommen frische Optionen für Auto-Dialoge, Fertigkeitssprüche und die Speicherung der Cursorposition. Ausserdem überarbeitete man Soundeffekte, erhöhte die Stabilität und nahm kleinere Fehlerkorrekturen vor.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" ist seit 30. September 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.