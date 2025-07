Naoki Yoshida, Leiter von Creative Studio III bei Square Enix, hat jetzt auf der Anime Expo betont, dass man langfristige Pläne mit "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" hat. Demnach soll das Strategie-Rollenspiel noch lange gespielt werden können.

So sagt Yoshida, dass man bei "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" die Absicht habe, dass es auch noch in 20 bis 30 Jahren gespielt werde. Ziel sei es, eine definitive Version des Strategie-Rollenspiels zu entwickeln. Deshalb befinde es sich etwa auch die Technik auf dem aktuellen Stand.

"Final Fantasy Tactics" gehört zu den prägendsten Titeln im Genre der taktischen Rollenspiele. Wir begleiten darin Ramza Beoulve durch eine komplexe Geschichte voller politischer Machtspiele, Verrat und moralischer Konflikte. Das Geschehen entfaltet sich dabei auf zwei Ebenen: der strategischen Weltkarte und rundenbasierten Gefechten auf isometrischen, dreidimensionalen Schlachtfeldern. Dort entscheiden Terrain, Höhenunterschiede und Wetterbedingungen über den Ausgang eines Kampfes.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" bringt jetzt das klassische Strategie-Rollenspiel jetzt mit zahlreichen Verbesserungen und Aktualisierungen auf moderne Konsolen - die beste Art, den Titel zu erleben, für Neulinge und Veteranen.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" erscheint am 30. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.