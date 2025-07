Square Enix: Neue Spiele im Rahmen der Nintendo Showcase

Im Rahmen des heutigen Nintendo Switch 2 Showcase kündigte Square Enix eine Nintendo Switch 2-Version von "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" an. Zudem wurden neue Trailer zu den kommenden Titeln "Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles" und "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" gezeigt. Alle drei Spiele erscheinen für Nintendo Switch 2 sowie auch für weitere Plattformen.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition

Die Nintendo Switch 2-Version von "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven", das vollständige 3D-Remake des RPG-Klassikers von 1993, ist ab sofort erhältlich. Mit schnelleren Ladezeiten, verbesserter Grafik und einem flüssigeren Spielerlebnis können Spieler*innen ein episches, generationenübergreifendes Abenteuer erleben, in dem sie ihr Imperium aufbauen und verteidigen – und sich den gefürchteten Sieben Helden in schnellen, aber strategischen rundenbasierten Kämpfen stellen. Wer bereits die Nintendo Switch-Version besitzt, kann ein Upgrade-Pack für die Nintendo Switch 2 Edition erwerben.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Hier taucht ihr in eine Geschichte über Ehrgeiz, Verrat und Ehre ein, die eine ganze Generation geprägt hat. Ein brandneuer Story-Trailer zum legendären taktischen Rollenspiel "Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles" wurde heute veröffentlicht. Der Trailer gibt einen Einblick in die zeitlose Erzählung zweier Kindheitsfreunde, die sich auf gegenüberliegenden Seiten eines sich anbahnenden Krieges im Königreich Ivalice wiederfinden – einer mittelalterlichen Welt voller politischer Konflikte.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Der neue Trailer zu "Dragon Quest I & II HD-2D Remake", der exklusiv in der japanischen Nintendo Direct Ausgabe gezeigt wurde, enthüllt spannende neue Details. Darunter die Einführung der Prinzessin von Cannock als spielbare Figur in "Dragon Quest II". Die Prinzessin ist die Schwester des Prinzen von Cannock, einem weiteren Gruppenmitglied, und bringt ihren mutigen und temperamentvollen Charakter in das weltumspannende Abenteuer ein. Zwar war sie bereits in der Originalversion präsent, doch erstmals ist sie nun auch aktiv spielbar.