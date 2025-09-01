Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Erweitertes japanisches Intro

Square Enix hat mittlerweile das erweiterte japanische Intro von "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast drei Minuten lang primär die Story von "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" nähergebracht. Einzelne Charaktere und die Spielwelt lernen wir aber natürlich ebenfalls kennen. Insgesamt macht das Material Lust auf mehr, zumal der Release des Strategie-Rollenspiels ja sowieso nicht mehr weit entfernt ist.

Erst im Rahmen der gamescom hatte Square Enix zuletzt einen frischen Gameplay-Trailer zu "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" veröffentlicht. Darin ging man unter anderem genauer auf die taktischen Kampf- und Einheitenmanagement-Systeme ein. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" erscheint am 30. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.