Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mit fehlenden Inhalten

Square Enix gibt in Person von Game Director Kazutoyo Maehiro bekannt, dass "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" ohne die Inhalte des PSP-Ablegers "Final Fantasy Tactics: The War of the Lions" erscheinen wird. Die Begründung für diese Massnahme ist einleuchtend.

So erklärt Maehiro, dass man in "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" die ursprüngliche Spielerfahrung möglichst unverfälscht für eine neue Generation aufbereiten möchte. "Final Fantasy Tactics: The War of the Lions" bot seinerzeit etwa frische Charaktere, zusätzliche Klassen, Zwischensequenzen in aufwendiger Rendergrafik und einen Mehrspielermodus. Besagte Elemente werden bewusst ausgelassen.

"Final Fantasy Tactics" gehört zu den prägendsten Titeln im Genre der taktischen Rollenspiele. Wir begleiten darin Ramza Beoulve durch eine komplexe Geschichte voller politischer Machtspiele, Verrat und moralischer Konflikte. Das Geschehen entfaltet sich dabei auf zwei Ebenen: der strategischen Weltkarte und rundenbasierten Gefechten auf isometrischen, dreidimensionalen Schlachtfeldern. Dort entscheiden Terrain, Höhenunterschiede und Wetterbedingungen über den Ausgang eines Kampfes.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" bringt jetzt das klassische Strategie-Rollenspiel jetzt mit zahlreichen Verbesserungen und Aktualisierungen auf moderne Konsolen - die beste Art, den Titel zu erleben, für Neulinge und Veteranen.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" erscheint am 30. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch. Switch 2 und den PC.