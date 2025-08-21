Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Frischer Gameplay-Trailer

Pünktlich zur gamescom hat Square Enix einen neuen Gameplay-Trailer zu "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" bietet einen kurzen Einblick in die taktischen Kampf- und Einheitenmanagement-Systeme, welche die spannenden und herausfordernden taktischen Kämpfe des Titels ausmachen. Wir können ausserdem einen ersten Blick auf das robuste Jobsystem, die Fähigkeitenentwicklung und die Charaktersysteme des Spiels werfen.

In den Kämpfen müssen wir uns geschickt über das felderbasierte Schlachtfeld bewegen, nach vorteilhaften Positionen suchen und aus einer Vielzahl von Nahkampfangriffen, Zaubern und anderen Fähigkeiten wählen, um den Sieg zu erringen. Die Rekrutierung von Verbündeten und die Weiterentwicklung ihrer Jobfähigkeiten im Laufe der Zeit sind dabei entscheidend – aber Vorsicht: Verbündete, die im Kampf fallen, können für immer verloren gehen, wenn sie nicht rechtzeitig Hilfe bekommen.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" erscheint am 30. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.