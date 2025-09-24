Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Japanischer Trailer

Obwohl "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" schon nächste Woche veröffentlicht wird, haben wir bisher relativ wenig von der Neuauflage des Strategie-Rollenspiels gesehen. Das hat Square Enix jetzt mit einem neuen japanischen Trailer geändert.

Hier werden uns knapp drei Minuten lang die Grundlagen des Kampfsystems von "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" erklärt. Dabei bietet man uns aber gleichzeitig auch Einblicke in die Story und die Spielwelt.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" war im Rahmen einer State of Play-Ausgabe im vergangenen Juni enthüllt worden. Danach wurden ein Gameplay-Trailer und das erweiterte Intro veröffentlicht. Ausserdem erklärte Square Enix, dass man damit eine möglichst unverfälschte Spielerfahrung bieten wolle.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" erscheint am 30. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.