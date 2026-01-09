Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Square Enix prüft künftige Updates

Square Enix hat jetzt in Person von Director Kazutoyo Maehiro erklärt, dass man künftige Updates für "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" prüft. Final entschieden ist diesbezüglich aber noch nichts.

So sagt Maehiro, dass das positive Feedback der Community als Ansporn dient, um über künftige Updates für "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" nachzudenken. Generell überlegt man, das Spiel damit weiter zu verbessern und es einer noch grösseren Zielgruppe zugänglich zu machen. Für all dies ist man unglaublich dankbar.

Maehiro liess jedoch gleichzeitig offen, in welche Richtung diese Updates für "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" gehen könnten. So wäre es ja möglich, sich der Beseitigung von Fehlern und Optimierungen zu widmen oder neue Inhalte zu ergänzen.

"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles" ist seit 30. September 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.