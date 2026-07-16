Final Fantasy Resonance: Frisches Material

Square Enix präsentiert neues Material aus "Final Fantasy Resonance". Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast drei Minuten lang ein neuer Pixel Art Trailer zu "Final Fantasy Resonance" gezeigt. Dieser widmet sich, wie der Name vermuten lässt, in erster Linie dem Grafikstil des kommenden Rollenspiels, bringt uns aber auch die Story und einzelne Charaktere näher. Auszüge aus dem Soundtrack gibt es obendrauf.

"Final Fantasy Resonance" war im Juni bei einer Direct-Ausgabe enthüllt worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy Resonance" erscheint am 22. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.