Final Fantasy VII Revelation: Frische inhaltliche Details

Director Naoki Hamaguchi hat neue inhaltliche Details zu "Final Fantasy VII Revelation" verraten. Dabei zog er einige Vergleiche zum Original.

So erklärt Hamaguchi, dass die Levelgrenze in "Final Fantasy VII Revelation" bei 99 liegen und damit identisch zum Original sein wird. Zum Vergleich: In "Final Fantasy VII Remake" liegt das maximale Level bei 50 und in "Final Fantasy VII Rebirth" ist es bei Level 70.

Zudem verlagert man den Schwerpunkt stärker auf Endgame-Inhalte und Aktivitäten nach Abschluss der Hauptstory. Anders als in den beiden Vorgängern sollen wir dabei nicht primär zu einem erneuten Durchlauf im "Hard Mode" motiviert werden. Stattdessen rücken vielmehr verbleibende Aufgaben auf der Weltkarte und optionale Herausforderungen in den Vordergrund.

Ausserdem wird Bone Village in "Final Fantasy VII Revelation" nicht enthalten sein. Dieses liegt im Original auf dem nördlichen Kontinent am Rand der Eiszapfen-Region. Tatsächlich handelt es sich dabei eher um eine Ausgrabungsstätte. Hinter Bone Village befindet sich der Schlafende Wald, welcher den Zugang zur Stadt des alten Volkes ermöglicht.

In Bone Village halten sich insgesamt sechs Teilnehmer einer Ausgrabung auf. Dazu gibt es zwei Hütten, die aus den Überresten alter Lebewesen bestehen. Im Südwesten befindet sich auch das Wrack eines Flugzeugs aus der realen Neuzeit, das auf einem gigantischen Schädel liegt. Der Ausgang in Richtung des Schlafenden Waldes ist im Norden.

Erst letzte Woche sagte Director Naoki Hamaguchi, dass Erweiterungen für "Final Fantasy VII Revelation" durchaus denkbar sind. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.