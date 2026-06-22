Final Fantasy VII Revelation: Weitere inhaltliche Details

Square Enix hat in Person von Director Naoki Hamaguchi neue inhaltliche Details zu "Final Fantasy VII Revelation" verraten. So werden Zack Fair und Vincent Valentine darin eine grössere Rolle als im Original spielen.

Demnach wird Zack nicht nur in der Handlung von "Final Fantasy VII Revelation", sondern auch im gesamten Spielerlebnis wichtiger. Vincents Rolle wird ebenfalls ausgebaut. Beide Charaktere und ihre früheren Ableger, "Crisis Core: Final Fantasy VII", "Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII" und "Final Fantasy VII: Advent Children", sollen laut Hamaguchi zudem Einfluss auf die Remake-Trilogie haben, weil die Reihe die Welt von "Final Fantasy VII" neu interpretiert.

Zack war im Original kaum präsent, bekam in den Remakes aber deutlich mehr Raum und war schon in "Final Fantasy VII Rebirth" spielbar. Vincent gilt aktuell als noch rätselhafter, soll aber in "Final Fantasy VII Revelation" spielbar werden. Sein Hintergrund, sein langer Schlaf in Shinra Manor und seine Verbindung zu Sephiroth dürften ausserdem weiter beleuchtet werden. Hamaguchi deutet an, dass wir auch Überraschungen erwarten können, die über bekannte Szenen hinausgehen und Zacks und Vincents Bedeutung für die Gesamtgeschichte stärker hervorheben werden.

Schon letzte Woche waren Details zu "Final Fantasy VII Revelation" bekanntgeworden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.