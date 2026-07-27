Final Fantasy VII Revelation: Neue konzeptionelle Details

Director Naoki Hamaguchi hat weitere Details zum generellen Konzept von "Final Fantasy VII Revelation" verraten. Dabei erklärt er etwa, dass man darin die Orientierung der Spieler stärker in den Mittelpunkt gerückt werden soll.

So sagt Hamaguchi, dass das Team das Thema Open-World-Müdigkeit ernst nimmt und deshalb grossen Wert auf eine klare Führung legt. Obwohl die Spielwelt von "Final Fantasy VII Revelation" nämlich noch grösser ausfallen soll als die von"Final Fantasy VII Rebirth", sollen sich Spieler jederzeit problemlos darin zurechtfinden. Hamaguchi betont, dass es wichtiger denn je sit, genügend Orientierung zu bieten, damit alle Inhalte ohne jeglichen Frust entdeckt werden können.

Er räumt zudem ein, selbst Erfahrungen mit Open-World-Spielen gemacht zu haben, bei denen unklar gewesen ist, wohin der nächste Weg führt oder womit begonnen werden soll. Diese Erkenntnisse sind direkt in die Entwicklung von "Final Fantasy VII Revelation" eingeflossen.

Schon bei "Final Fantasy VII Rebirth" hatte das Entwicklerteam versucht, den Umfang der Inhalte übersichtlich darzustellen. Besagtes Konzept wird im dritten Teil weitergeführt. Das Team hat dabei besonders darauf geachtet, Spielern ausreichend Hinweise zu geben, ohne ihnen gleichzeitig die Freiheit der Erkundung zu nehmen.

Als Beispiel nennt Hamaguchi das Luftschiff "Highwind" und die Fallschirmmechanik. Nach dem Absprung müssen sich Spieler an der Welt orientieren, um ihr gewünschtes Ziel zu erreichen. Das System soll eine Hilfestellung bieten, ohne den Weg vollständig vorzugeben.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.