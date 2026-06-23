Final Fantasy VII Revelation: Director hat kein Interesse an einem weiteren Remake

Naoki Hamaguchi, Director von "Final Fantasy VII Revelation", hat einen Blick in die Zukunft gewagt. Dabei schloss er die Entwicklung eines weiteren Remakes für sich aus.

Konkret erklärt Hamaguchi, dass er sich nach der Fertigstellung von "Final Fantasy VII Revelation" einer neuen Aufgabe widmen möchte. Er nennt ein gross angelegtes Rollenspiel als mögliche nächste Station, unabhängig davon, ob es aus der "Final Fantasy"-Reihe stammt oder auf einer anderen Marke basiert. Dies sei für ihn besonders reizvoll.

Zugleich sieht Hamaguchi im Umfeld von Square Enix mehrere grosse Rollenspielmarken, mit denen sich ein neues Projekt verwirklichen lasse. Auf die Frage nach einem möglichen Remake von "Final Fantasy VI" reagierte er gleichzeitig zurückhaltend.

Erst gestern hatte Hamaguchi frische inhaltliche Details zu "Final Fantasy VII Revelation" verraten. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.