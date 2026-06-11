Final Fantasy VII Revelation: Erweiterungen denkbar

Es könnte sein, dass wir uns eines Tages auch über Erweiterungen für "Final Fantasy VII Revelation" freuen dürfen. Director Naoki Hamaguchi hat dies jetzt zumindest nicht ausgeschlossen.

So erklärt Hamaguchi, dass man schon bei "Final Fantasy VII Rebirth", also dem Vorgänger, mehrmals nach DLCs gefragt wurde. Damals hielt man es aber sinnvoller darauf zu verzichten und sämtliche Ressourcen in eine schnelle Entwicklung des Nachfolgers zu stecken, um die zugehörige Trilogie rasch abzuschliessen.

Bei "Final Fantasy VII Revelation" habe man diesen Druck nun nicht und könne sich DLCs dafür durchaus vorstellen. Viel hänge hier vom Feedback der Fans ab. Aber wenn dies in ausreichender Anzahl vorhanden sei, könnte man etwa gewisse Story-Aspekte erneut aufgreifen oder sie ausschmücken. Dies könnte auch Spin-off-Werke betreffen.

"Final Fantasy VII Revelation" war beim diesjährigen Summer Game Fest offiziell vorgestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.