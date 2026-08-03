Final Fantasy VII Revelation: Weitere Details

Director Naoki Hamaguchi hat neue Details zu "Final Fantasy VII Revelation" verraten. Thematisch ging es dabei unter anderem um schwarze Materia, Feedback der Community und Minispiele.

Zunächst erklärt Hamaguchi, dass jeder Teil der Remake-Trilogie von "Final Fantasy VII" eine eigene Spielerfahrung bieten soll. Andernfalls könnten sich die Spieler schnell gelangweilt fühlen.

Da "Final Fantasy VII Revelation" mitunter an Schauplätze zurückkehrt, die Spieler schon aus "Final Fantasy VII Rebirth" kennen, musste das Team diese Gebiete neu gestalten. Als Beispiel nennt Hamaguchi dabei die Graslande: Während diese Region in "Final Fantasy VII Rebirth" weitläufig, aber relativ flach war, ermöglicht der fliegende Chocobo nun völlig neue Perspektiven und Zugänge.

Zudem verändert die Wirkung der schwarzen Materia die Welt: So erscheint "Meteor" am Himmel und sorgt für Veränderungen der Landschaft. Bekannte Orte werden dadurch etwa nicht einfach wiederverwendet, sondern erhalten eine frische Atmosphäre.

Hamaguchi verfolgt ausserdem die Reaktionen der Spieler, liest regelmässig Diskussionen und interessiert sich dafür, wie die Spiele aufgenommen werden. Allerdings beeinflusst Fan-Feedback nicht unbedingt die grundlegende Handlung - bei einer Geschichte müsse die kreative Vision der Entwickler im Mittelpunkt stehen, beliebte Figuren würden deshalb nicht automatisch mehr Aufmerksamkeit erhalten, weil Fans dies wünschen. Anders sieht es dagegen bei Gameplay, Bedienbarkeit und Spielerfahrung aus. Hier sit Feedback besonders wertvoll, um anschliessend Verbesserungen vorzunehmen.

Ein grosser Diskussionspunkt nach "Final Fantasy VII Rebirth" waren auch die vielen Minispiele. Hamaguchi möchte diese nicht einfach reduzieren, sondern besser gestalten. Für "Final Fantasy VII Revelation" wurden deshalb mehrere Änderungen umgesetzt: Einige Minispiele erhalten etwa unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, manche Minispiele können völlig übersprungen werden und Belohnungen sind nicht mehr direkt mit Kampfvorteilen verbunden.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.