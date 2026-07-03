Final Fantasy VII Revelation: Post-Launch-Pläne geleakt?

Es könnte sein, dass die Post-Launch-Pläne von Square Enix für "Final Fantasy VII Revelation" geleakt sind. Schuld daran wäre ein diesbezüglich sehr interessantes interessantes Datenbank-Update.

Ein Beitrag bei Reddit hat die Informationen zusammengefasst. Demnach könnten insgesamt sieben DLCs und ein Story Expansion Pass für "Final Fantasy VII Revelation" angeboten werden.

Besagte DLCs sollen vermutlich kleinere Inhalte ergänzen, ähnlich wie schon bei "Final Fantasy VII Remake" und "Final Fantasy VII Rebirth", etwa optionale Beschwörungen oder Ausrüstungsgegenstände. Besonders interessant ist zudem der Story Expansion Pass, welcher darauf hindeutet, dass umfangreichere Erweiterungen erscheinen könnten, vergleichbar mit "Final Fantasy VII Remake Episode Intermission".

Dazu passend war bereits letzte Woche bekanntgeworden, dass "Final Fantasy VII Revelation" Inhalte aus sämtlichen Spin-Offs des "Final Fantasy VII"-Universums berücksichtigen wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.