Final Fantasy VII Revelation vorgestellt

Endlich haben wir Gewissheit, denn "Final Fantasy VII Rebirth" wurde endlich offiziell angekündigt. Der Abschluss der "Final Fantasy VII Remake" Trilogie soll im Frühjahr 2027 gleichzeitig für alle Plattformen erscheinen.

Der Trailer zeigt uns erste Aufnahmen von Cloud, Barrett und dem Rest der Party, die sich auf ihren letzten Kampf mit Sepiroth vorbereitet. An Bord der Highwind wird die grosse Welt von "Final Fantasy VII Rebirth" bereist und der Ankündigungs-Trailer zeigt uns auch schon Aufnahmen der unglaublichen Weapons.

Zusätzlich gibt es fast fünf Minuten Gameplay, welches schon jetzt zeigt wie die Kampfstile von Cid und Vincent aussehen werden.

"Final Fantasy VII Revelation" soll im nächsten Frühling gleichzeitig für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen.