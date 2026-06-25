Final Fantasy VII Revelation mit Inhalten aus allen Spin-Offs

Naoki Hamaguchi, Director von "Final Fantasy VII Revelation" bei Square Enix, hat weitere Informationen zu dem Speil verraten. So erklärte er, dass der Titel Inhalte aus sämtlichen Spin-Offs des "Final Fantasy VII"-Universums berücksichtigen wird.

In einer Fragerunde in Shanghai erklärte Hamaguchi demnach, dass die Trilogie nicht als reine Neuauflage des Originals gedacht sei. Stattdessen entstehe eine frische, zusammenhängende Version von "Final Fantasy VII", welche Schauplätze, Konzepte und Charaktere aus "Crisis Core: Final Fantasy VII", "Final Fantasy VII: Advent Children" und "Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII" integriert.

Auslöser der Aussage war eine Frage zu Cissnei, welche zuletzt in "Final Fantasy VII Rebirth" auftrat. Hamaguchi wollte dabei nicht bestätigen, ob sie auch in "Final Fantasy VII Revelation" mitspielen wird. Er deutete aber an, dass diverse bekannte Charaktere aus verschiedenen "Final Fantasy VII" Spin-Offs im Finale vertreten sein könnten. Damit will das Entwicklerteam auch langjährige Fans der erweiterten Spielwelt ansprechen. Laut Hamaguchi werde insbesondere Cissnei regelmässig von Medien und der Community thematisiert.

Erst vorgestern hatte Hamaguchi erklärt, dass er nach der Fertigstellung von "Final Fantasy VII Revelation" kein Interesse an einem weiteren Remake hat. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.