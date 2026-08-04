Final Fantasy VII Revelation ist fast fertig

Square Enix hat sich jetzt in Person von Director Naoki Hamaguchi zum Entwicklungsstand von "Final Fantasy VII Revelation" geäussert. In diesem Zusammenhang gab es gute Nachrichten zu vermelden.

Hamaguchi erklärte nämlich, dass sich das Team von "Final Fantasy VII Revelation" aktuell auf der Zielgeraden befindet und das Rollenspiel nahezu fertig ist. Er ergänzte, dass er von der Qualität des Rollenspiels überzeugt ist, wobei die finale Bewertung natürlich den Spielern überlassen bleibt. Zudem lässt der Entwicklungsdruck jetzt spürbar nach.

Erst gestern hatte Hamaguchi neue Details zu "Final Fantasy VII Revelation" verraten. Dabei ging es unter anderem um schwarze Materia, Feedback der Community und Minispiele. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Final Fantasy VII Revelation" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.