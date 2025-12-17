Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo für Switch 2 & Xbox verfügbar

Square Enix gibt bekannt, dass jetzt eine Demo von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" für Switch 2 und Xbox verfügbar ist. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Die Demo von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" lässt uns das Eröffnungskapitel des Action-Rollenspiels erleben. Darin versuchen der Söldner Cloud Strife und die Untergrund-Widerstandsgruppe Avalanche, einen Mako-Reaktor zu zerstören, welcher die dystopische Stadt Midgar mit Energie versorgt. Den erzielten Fortschritt können wir übrigens in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns später zum Kauf entschliessen sollten.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Trailer zu "Final Fantasy VII Remake Intergrade" begleitet. Dieser trägt den Titel "Einflügliger Engel" und stimmt uns hauptsächlich auf die Story ein.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint am 22. Januar 2026 auch für Xbox Series X und Switch 2.