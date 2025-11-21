Final Fantasy VII Remake Intergrade: Ungefährer Downloadumfang der Switch-2-Umsetzung

Schon im Januar können wir uns bekanntlich auch auf der Switch 2 in die Welt von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" begeben. Square Enix hat jetzt verraten, wieviel Platz wir dafür auf der Hybridkonsole etwa freischaufeln bzw. reservieren müssen.

Demnach wird die Standard Edition von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" auf der Switch 2 zwischen 90 und 95 GB belegen. Bei der Limited Early Purchase Edition und Limited Early Purchase Digital Deluxe Edition sind es dagegen zwischen 93,8 und 99 GB.

Bereits im Oktober hatte Director Naoki Hamaguchi einige Details zur technischen Seite von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" auf Switch 2 verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint am 22. Januar 2026 auch für Xbox Series X und Switch 2.