Final Fantasy VII Remake: Infos zur Technik auf Switch 2

Bereits seit Anfang April ist bekannt, dass sich "Final Fantasy VII Remake" auch für Switch 2 in Entwicklung befindet. Jetzt hat sich Square Enix zur technischen Seite der Umsetzung geäussert.

So sagt Square Enix, dass "Final Fantasy VII Remake" auf der Switch 2 momentan mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde läuft. Generell bietet das Rollenspiel laut den Entwicklern auf Nintendos Hybridkonsole eine flüssige Performance sowie eine gestochen scharfe Grafik.

Seit die Switch 2 verfügbar ist, wurden natürlich auch etliche technische Vergleiche mit anderen Plattformen durchgeführt. Dabei entpuppten sich Portierungen dafür häufig als ebenbürtig mit der PS4 oder der PlayStation 4 Pro. Ein gutes Beispiel dafür wäre "Cyberpunk 2077". Bei "Final Fantasy VII Remake" scheint sich das Muster nun zu wiederholen.

"Final Fantasy VII Remake" soll gegen Jahresende auch für Switch 2 verfügbar sein.