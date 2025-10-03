Final Fantasy VII Remake Intergrade: Details zur Technik der Switch-2-Version

Director Naoki Hamaguchi hat sich nun zur technischen Seite von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" auf der Switch 2 geäussert. Dabei erklärte er etwa, auf welchen diesbezüglichen Bereichen der Fokus der Umsetzung liegt.

So sagt Hamaguchi, dass eine direkte Portierung von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" auf die Switch 2 keine stabile Spielbarkeit ermöglicht hätte, besonders im Handheld-Modus. Deshalb hat das Entwicklerteam gezielt Optimierungen vorgenommen. Hervorgehoben wurde dabei die Beleuchtung, welche nach seiner Einschätzung entscheidend für den grafischen Gesamteindruck und die Ausdruckskraft der Figuren ist.

Während andere grafische Effekte wie etwa Nebel oder nachträgliche Bildbearbeitung reduziert wurden, blieb die Beleuchtung in der Switch-2-Umsetzung von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" unverändert gegenüber der PS5-Fassung. Dadurch soll verhindert werden, dass die Darstellung an Wert verliert oder unvollständig wirkt. Der Titel erreicht auf der Switch 2 zudem eine Bildrate von 30 fps und soll trotz geringerer Rechenleistung optisch nah an den anderen Konsolenfassungen bleiben.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint am 22. Januar 2026 auch für Xbox Series X und Switch 2.