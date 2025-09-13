Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2, Xbox und PC terminiert

Square Enix lässt uns wissen, dass "Final Fantasy VII Remake Intergrade" für den 22. Januar für die Plattformen Switch 2, Xbox Series und Xbox auf PC terminiert wurde. Diese Version des erstmals für PlayStation 4 erschienenen Remakes wurde 2021 für PlayStation veröffentlicht. Nun folgen die anderen Plattformen, auf denen wir den Klassiker mit grafischen Verbesserungen, schnelleren Ladezeiten, Fotomodus, Game-Boost-Funktionen und dem INTERmission DLC erleben können.

Über Final Fantasy VII Remake Intergrade

"Das preisgekrönte FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE* erzählt die Geschichte bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar neu, mit atemberaubender Grafik, temporeichem Gameplay und zusätzlichen Story-Elementen. Dieses RPG bietet unvergessliche Charaktere, eine emotionale Erzählung und ein Hybrid-Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit strategischem, befehlsbasiertem Kampf verbindet. Es enthält auch FF7R EPISODE INTERmission, eine Geschichte, in der Yuffie Kisaragi im Mittelpunkt steht und die eine neue Perspektive zu Clouds Reise bietet, die parallel stattfindet.

STORY

Mako, die Lebensenergie des Planeten, ist auch eine wertvolle Energiequelle. Der Shinra-Konzern beutet diese Energie aus und verwandelt sie in seinen Raffinerien zu Kraftstoff und hat so quasi die Kontrolle über die Welt erlangt. Doch der Widerstand erhebt sich. Eine bunt gemischte Gruppe aus Idealisten, bekannt als Avalanche, ist entschlossen, den Planeten zu beschützen. In der Stadt Midgar schliesst sich Cloud Strife, ehemals SOLDAT und jetzt Söldner, Avalanche auf ihrer Mission an, Reaktor 1 in die Luft zu jagen. Während das Echo der Explosion durch Sektor 8 hallt, geht die Stadt in Flammen auf. Im Feuer erscheint ein gefallener Nemesis Clouds, der seine Erinnerungen und Identität infrage stellt. Erneut beginnt eine Geschichte, die das Schicksal der gesamten Welt gestalten wird.

*Dieses Spiel ist ein Remake von FINAL FANTASY VII aus dem Jahr 1997. Es ist der erste Titel einer mehrteiligen Reihe, die auf dem Originalspiel basiert. Es interpretiert den Teil der Geschichte in Midgar neu, mit erweiterten Szenen, neuen Charakteren und zusätzlichen Ebenen in der Erzählung.

FF7R EPISODE INTERmission

Spiele Yuffie Kisaragi, eine junge Ninja-Kriegerin aus Wutai, die sich mit dem Auftrag, Shinras „ultimative Materia“ zu stehlen, in Midgar einschleicht.

ATEMBERAUBENDE GRAFIK

Erkunde Midgar wie nie zuvor, mit atemberaubender Grafik und detailreichen Umgebungen, welche die vielschichtigen, industriellen Bereiche der Stadt zum Leben erwecken und dabei der Atmosphäre des Originals treu bleiben.

DYNAMISCHER KAMPF MIT STRATEGISCHER TIEFE

Das innovative Kampfsystem kombiniert strategisches, befehlsbasiertes Gameplay mit temporeicher Action. Wechsle nahtlos zwischen Charakteren, nutze die Macht der Materia, beschwöre bekannte Kreaturen und entfessle vernichtende Limits.

KULTIGE CHARAKTERE, UNVERGESSLICHE STORY

Folge Cloud Strife, ehemals SOLDAT und jetzt Söldner, als er sich gemeinsam mit Avalanche dem Shinra-Konzern stellt. Cloud und seine Verbündeten Barret, Tifa und Aerith werden in einen Kampf gezogen, der das Schicksal des Planeten bestimmen wird.

ERWEITERTER INHALT

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE bietet Aufträge, Minispiele und Missionen in den erweiterten Gebieten von Midgar. Lerne neue Charaktere kennen und erlebe aufregende Inhalte, die der Geschichte noch mehr Tiefe verleihen.

KULT-SOUNDTRACK

Der epische Soundtrack wurde komplett überarbeitet, mit neuen Arrangements und Orchester-Tracks, die dynamisch auf die Action reagieren und ein fesselndes, emotional geladenes Musikerlebnis bieten."