Final Fantasy VII Remake Intergrade: Sehenswertes Video

Square Enix hat ein frisches Video zu "Final Fantasy VII Remake Intergrade" veröffentlicht. Ausserdem wurde eine neue Funktion für das Rollenspiel vorgestellt.

Hier wird uns über zweieinhalb Minutenlang gezeigt, was von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" zu erwarten ist. Dabei widmet man sich unter anderem den einzelnen Charakteren und der Story. Einige atmosphärische Impressionen von der Spielwelt gibt es auch.

Zudem hat Square Enix die Funktion "Streamlined Progression" für "Final Fantasy VII Remake Intergrade" vorgestellt. Besagtes System richtet sich an Spieler, die den Schwerpunkt auf die Handlung legen wollen. Es ermöglicht uns Einstellungen, welche Lebens- und Magiepunkte dauerhaft auf dem Höchstwert halten, den verursachten Schaden auf 9.999 Punkte festsetzen und das Inventar mit sämtlichen Gegenständen in maximaler Stückzahl ausstatten, mit wenigen Ausnahmen.

Die Optionen können dabei einzeln aktiviert oder deaktiviert und jederzeit über das Menü angepasst werden. Mit dieser Neuerung will Square Enix verschiedene Spielstile berücksichtigen und den Zugang zur Geschichte erleichtern.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" ist bereits für PS4, PS5 und den PC erhältlich und erscheint am 22. Januar 2026 auch für Xbox Series X und Switch.