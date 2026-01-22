Final Fantasy VII Remake Intergrade: Launch-Trailer

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox für PC erhältlich.

Die neue "Game-Boost-Funktion" macht es euch auf Nintendo Switch 2 und Xbox leichter denn je zuvor, in das Abenteuer einzusteigen. Dieses optionale Feature (ab sofort über ein Update ebenso auf PS5 und PC verfügbar) bietet jederzeit unbegrenzte MP und TP, stets volle Limit- und ATB-Leisten während der Kämpfe, 9'999 Schaden, einfacheren Erwerb von Waffenfertigkeiten und vieles mehr, um den Einstieg zu erleichtern und euch die Möglichkeit zu geben, sich auf die Story und die Hybridkämpfe zu konzentrieren. Wer neugierig ist, kann mit einer kostenlosen Demo direkt in das Abenteuer einsteigen. Diese ist für beide Plattformen verfügbar und der Spielfortschritt lässt sich in die Vollversion übertragen.

