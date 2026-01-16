Final Fantasy VII Remake Intergrade bekommt Streamlined Progression

Square Enix gibt bekannt, dass "Final Fantasy VII Remake Intergrade" um die sogenannte Streamlined Progression ergänzt wird. Man reicht das Feature am 22. Januar, also nächsten Donnerstag, per Patch nach.

"Streamlined Progression" richtet sich dabei primär an Spieler, die den Schwerpunkt auf die Handlung legen wollen. Es ermöglicht Einstellungen, die Lebens- und Magiepunkte dauerhaft auf dem Höchstwert halten, den verursachten Schaden auf 9.999 Punkte festsetzen und das Inventar mit sämtlichen Gegenständen, bis auf wenige Ausnahmen, in maximaler Stückzahl auszustatten.

Besagte Optionen können einzeln aktiviert oder deaktiviert und jederzeit über das Menü angepasst werden. Mit dieser Neuerung möchte Square Enix unterschiedliche Spielstile berücksichtigen und gleichzeitig den Zugang zur Geschichte erleichtern.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" ist bereits für PS4, PSD5 und den PC erhältlich. Xbox Series X und Switch 2 folgen am 22. Januar.