Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erster Blick auf die Technik der Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben einen ersten Blick auf die technische Seite der kommenden Switch-2-Umsetzung von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" geworfen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich zumindest schonmal einige Antworten gibt.

Hier wird die Technik der bald erscheinenden Switch-2-Version von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" über 22 Minuten lang thematisiert. Grundlage dafür ist die seit kurzem verfügbare Demo. Dabei attestiert man Square Enix generell gute Arbeit und erklärt, dass es sich grundsätzlich um die PS5-Fassung des Action-Rollenspiels mit 30 Bildern pro Sekunde handelt. Kleinere Abstriche müssen an manchen Stellen jedoch in Kauf genommen werden.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint am 22. Januar 2026 auch für Xbox Series X und Switch 2.