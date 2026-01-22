Final Fantasy VII Remake Intergrade: Technik-Analyse zur Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der Switch-2-Umsetzung von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" auf Switch 2 über 15 Minuten lang thematisiert. Dabei platziert sich diese irgendwo zwischen der PS4- und der PS5-Version und erhält einen Schub von der DLSS-Unterstützung. Manchen Stellen des Rollenspiels merkt man trotzdem ihr Alter an.

Letzte Woche wurde bekannt, dass sämtliche Versionen von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" Streamlined Progression erhalten werden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" ist bereits für PS4, PS5 und den PC erhältlich. Xbox Series X und Switch 2 folgen heute.