Final Fantasy XIV: Dawntrail - Benchmark-Software

Square Enix veröffentlicht Benchmark-Software für "Final Fantasy XIV: Dawntrail", die ab sofort zum Download bereitsteht und neue Dawntrail-Aufnahmen zeigt. Die Benchmark-Software bietet neue Gebiete im Spiel, neue Gegner und mehr der Ergänzungen, die mit der Erweiterung erscheinen werden, sowie das erste Grafik-Update für das Spiel. Damit ihr die Chance, die kommende Erweiterung von "Final Fantasy XIV" auf ihren Computern auszuprobieren, bevor Dawntrail am 02. Juli 2024 erscheint.

In der Benchmark-Software könnt ihr einen Charakter erstellen oder einen existierenden Charakter importieren, der in den Videosequenzen in Echtzeit zu sehen sein wird. In der Charaktererstellung kann neben den bestehenden spielbaren Völkern auch eine weibliche Hrothgar erstellt werden: ein neues spielbares Volk, das mit Dawntrail erscheint. Die Daten der Charaktererstellung aus der Benchmark-Software können gespeichert und dann in der Windows-Version des Spiels benutzt werden.

Produzent und Direktor Naoki Yoshida sprach im neuesten Brief des Produzenten LIVE über eine Reihe Updates und Veränderungen, die mit Dawntrail erscheinen werden, sowie die Ergebnisse der neulichen Spielerumfrage zum 10. Jubiläum.