Final Fantasy XIV Online - Evercold

Square Enix gab heute neue Informationen zu "Evercold" bekannt, der sechsten Erweiterung für "Final Fantasy XIV Online". Die Veröffentlichung ist für Januar 2027 geplant, darunter neue spielbare Inhalte, eine "Final Fantasy VII Remake"-Trilogie Crossover Raid-Serie, das Veröffentlichungsdatum der Nintendo Switch 2-Version und vieles mehr.

Ein erweiterter Teaser-Trailer für "Evercold" wurde ebenfalls enthüllt. Er bietet Einblicke in die Welt des Vierten Splitters sowie in die Abenteuer, die den Krieger des Lichts zu Beginn der Saga "Götterlose Lande" erwarten.

Während der Keynote-Präsentation beim Fan Festival 2026 in Berlin offenbarte Producer und Director Naoki Yoshida den ersten neuen Job aus Evercold: Bastion, ein Hauptverteidiger, der zwei als Skyltborg bezeichnete Grossschilde trägt. Naoki Yoshida präsentierte den neuen Job in einem Trailer in Aktion.

Einige Neuerungen, die mit Evercold einhergehen, wurden näher beleuchtet. Dazu zählen Änderungen an der Erzählstruktur für das Hauptszenario und dessen Areale: Auf den verschiedenen Pfaden durch die Hauptauftragsreihe erhaltet ihr mehr Freiheit, welche Gebiete ihr zuerst besuchen möchtet. Möglich wird das durch eine automatische Inhaltsanpassung, die Schwierigkeit und Gegnern in Dungeons an die jeweilige Charakterstufe anpasst, wodurch ihr diese in beliebiger Reihenfolge bestreiten könnt.

Ausserdem gab es einen ersten Blick auf die anpassbaren Kampfanimationen, die es euch erlauben, generellen Kommandos wie Teleport und Rückführung alternative Animationen zuzuweisen. Das System wird in zukünftigen Patches auf jobspezifische Kommandos ausgeweitet.

Die Charakteranpassung wird ebenfalls erweitert, um euch noch mehr Möglichkeiten zu bieten, eure Charaktere individueller zu gestalten, unter anderem durch freiere Farbwahl mit der neuen Farbpalette, feinere Einstellungen für Details wie Lippen und Augen und neue Elemente wie Lidschatten und mehr.

EVANGELION - Ghosts of Desire

Auf der Keynote wurde ein neuer Teaser-Trailer für die im April angekündigte Allianz-Raid-Serie Evangelion - Ghosts of Desire enthüllt. Ausserdem wurde bekanntgegeben, dass der renommierte Regisseur und Animator Mahiro Maeda dem Projekt als Special Guest Artist und Designer beitreten wird. Er leistete in seiner Karriere bereits Beiträge zu vielgepriesenen Projekten: Bei "Mad Max: Fury Road" (2015) wirkte er als Concept Artist und Designer mit, bei "Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time" (2021) als Regisseur, Concept Art Director, Storyboard Artist, Art Setting Designer und Key Animator.

Naoki Yoshida begrüsste "Final Fantasy VII Remake"-Serien-Director Naoki Hamaguchi auf der Bühne. Gemeinsam kündigten die beiden die neue 8-Spieler-Raid-Serie "Jenseits des Lebensstroms" an, ein "Final Fantasy VII"-Crossover, das Spieler in "Evercold" auf die Probe stellen wird. Beide Entwicklerteams arbeiten eng zusammen, um diese neue Raid-Serie zu verwirklichen.

Ausserdem erscheint "Final Fantasy XIV" am Dienstag, den 4. August 2026 auf der Nintendo Switch 2.

Eine Übersicht der Veröffentlichungen zur Keynote-Präsentation gibt es hier:

Neuer Job: Bastion, ein Hauptverteidiger mit zwei als Skyltborg bezeichneten Grossschilden

Bastion, ein Hauptverteidiger mit zwei als Skyltborg bezeichneten Grossschilden Neue Gebiete im vierten Splitter, der Welt des ewigen Winters: Der Kontinentenkreuzer des Wassers, Naglfar; der Kontinentenkreuzer des Feuers, Hringhorni; sowie die neue Stadt Fargarth.

im vierten Splitter, der Welt des ewigen Winters: Der Kontinentenkreuzer des Wassers, Naglfar; der Kontinentenkreuzer des Feuers, Hringhorni; sowie die neue Stadt Fargarth. **Neue Raid-Serie:* Jenseits des Lebensstroms – ein Crossover mit der "Final Fantasy VII VII Remake"-Trilogie.

Neuer EVANGELION - Ghosts of Desire Teaser-Trailer

Erweiterung für den Mitstreiter-Chocobo – Patch 8.1 : Ab Patch 8.1 grosse Erweiterung für den Mitstreiter-Chocobo, mit der er per Inhaltshelfer auch in Dungeons gerufen werden kann, sowie eine Generalüberholung seines Stufensystems.

: Ab Patch 8.1 grosse Erweiterung für den Mitstreiter-Chocobo, mit der er per Inhaltshelfer auch in Dungeons gerufen werden kann, sowie eine Generalüberholung seines Stufensystems. Nintendo Switch 2 Version: Vorbestellung ab jetzt möglich; die kostenlose Testversion, Starter Edition, Complete Edition und Dawntrail werden am Dienstag, den 4. August 2026, verfügbar sein.

Vorbestellung ab jetzt möglich; die kostenlose Testversion, Starter Edition, Complete Edition und Dawntrail werden am Dienstag, den 4. August 2026, verfügbar sein. Regionsinterne Gruppenfindung – Patch 7.5x: Der Inhaltshelfer und die Gruppensuche werden über die logischen Grenzen der Datenzentren erweitert und Spieler können Gruppen über alle Welten innerhalb desselben physischen Datenzentrums koordinieren, beginnend mit japanischen Datenzentren Mitte Oktober. Nordamerika und Europa folgen.

Der Inhaltshelfer und die Gruppensuche werden über die logischen Grenzen der Datenzentren erweitert und Spieler können Gruppen über alle Welten innerhalb desselben physischen Datenzentrums koordinieren, beginnend mit japanischen Datenzentren Mitte Oktober. Nordamerika und Europa folgen. Neues Gold Saucer Minispiel: Tastenschläger: ein Tippspiel im Gewand von "Final Fantasy VII", für bis zu vier Spieler, kommt am Mittwoch, den 28. Oktober 2026.

Zu guter Letzt enthüllte Yoshida das Evercold Collector's Bundle, welches eine Reihe an physischen Gegenständen beinhaltet: Der Evercold Special Art Box, einer fachmännisch gefertigten Schnitter-Figur, einem Ethos-Schlüsselanhänger aus Metall, einer Köttr-Plüschfigur und dem Wandteppich des vierten Splitters. Ausserdem ist die Digital Collector's Edition enthalten, die drei Bonus-Spielgegenstände beinhaltet: die Bastions-Waffe Kristall-Skyltborg, ein Valhallar Odin Reittier und das Kristallgebet-Emote. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit und den Vorbestellungen werden in Kürze veröffentlicht.