Frischer Trailer zu Final Fantasy XIV Online: Dawntrail

Square Enix versorgt uns mit einem neuen Trailer zur Dawntrail-Erweiterung für "Final Fantasy XIV". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der von Produzent und Regisseur Naoki Yoshida präsentierte Trailer zur Dawntrail-Erweiterung für "Final Fantasy XIV" zeigt alle neuen Job-Kommandos, die wir in Dawntrail einsetzen können. Im Video sind auch Kommandos für Viper und Piktomant zu sehen, zwei neue Jobs, die mit dem DLC erscheinen. Während der Ausstrahlung gab Naoki Yoshida zudem einen Überblick zu einer Reihe von Anpassungen an Rollen und Jobs, die mit der Erweiterung am 2. Juli erscheinen. Darunter Änderungen an den Jobs Astrologe, Mönch, Ninja und weiteren.

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4, PS5 und Xbox Series X folgten zu einem späteren Zeitpunkt.