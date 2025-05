Final Fantasy XIV - Gold Saucer-Festival

Der Manderville Gold Saucer in der Wüste von Ul’dah ist der Ort, an den Abenteurer sich begeben, wenn sie die Rettung der Welt ein Weile lang hinten anstellen und stattdessen lieber ihre hart verdienten Gil beim Mahjong, in Chocobo-Rennen oder in Triple Triad-Turnieren aufs Spiel setzen. Das jährliche Gold Saucer-Festival – im Grunde eine Marketing-Masche des Gold Saucer-Bosses Godbert Manderville, um noch mehr Zocker*innen in den Vergnügungstempel zu ködern – kehrt vom 15. bis 31. Mai zurück und lockt mit ganz besonders grünen Belohnungen.

Wer die Quest Im Namen der Wahrheit abschliesst, erhält eine wundersame Wasserkobold-Rüstung sowie Mobiliar im schnieken Kaktor-Design. Aber was noch wichtiger ist: Für die Dauer des Festivals erhalten Spieler*innen bei allen Minigames im Gold Saucer 50% mehr Manderville Gold Saucer Points, um es so richtig krachen zu lassen. Sie können ihren Gewinn in schicke Outfits oder niedliche Pets stecken – oder in einige einzigartige Belohnungen vergangener Festivals, die wieder zurück sind.

Krieger des Lichts, die die frühen Quests Die Stimme der Wüste, Die Stimme des Waldes oder Die Stimme des Meeres abgeschlossen haben, können den Gold Saucer besuchen und an dem Event teilnehmen.