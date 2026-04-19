Informationen zu Patch 7.5 veröffentlicht

Mit Patch 7.5 von "Final Fantasy XIV" steht ein neuer Ultimate-Raid bevor. Offiziell bestätigt ist zwar nur, dass ein weiterer Kampf auf diesem Schwierigkeitsniveau erscheint, doch ein kurzer Teaser deutet stark auf die Rückkehr von Kefka aus "Final Fantasy VI" hin. In der Community gilt der ikonische Antagonist bereits als wahrscheinlichster Kandidat für die neue Herausforderung.

Der Ultimate-Raid ist Teil eines grösseren Content-Pakets, das im Zuge des Live Letters vorgestellt wurde. Neben der neuen High-End-Instanz bringt Patch 7.5 unter anderem zusätzliche Hauptszenario-Quests, einen neuen Dungeon, den Trial gegen Enuo (Normal und Extreme) sowie das finale Kapitel der Allianz-Raid-Serie „Echoes of Vana’diel“.

Ebenfalls neu ist der Limited Job Beastmaster, der ähnlich wie Blue Mage eigene Progressionssysteme nutzt und Begleiter im Kampf einsetzen kann. Überdies wird die Occult-Crescent-Zone erweitert und ein neuer Unreal-Trial gegen Shinryu ergänzt.

Patch 7.5 erscheint in zwei Teilen: Der erste Abschnitt startet am 28. April 2026, während Part 2 für Anfang September geplant ist. Weitere Details zum Ultimate-Raid sollen im Rahmen der Fan-Festival-Präsentationen folgen.