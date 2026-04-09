Inhalte zum Final Fantasy XIV Fan-Fest enthüllt

Square Enix hat neue Inhalte für "Final Fantasy XIV" veröffentlicht: Die Items zum Fan Festival 2026 sind ab sofort im Online-Store erhältlich. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem zwei Crossover-Gegenstände, die direkt von "Final Fantasy VII" inspiriert sind.

Zu den Highlights zählt ein Motorrad-Mount – die Hardy-Daytona, bekannt aus "Final Fantasy VII" – das sowohl am Boden als auch in der Luft genutzt werden kann. Zusätzlich dürfen sich Fans des ursprünglichen PS1-RPGs auf Begleiter „Wind-up Red XIII“ freuen, der Spielern als Minion folgt. Beide Items sind accountweit verfügbar und können nicht verschenkt werden.

Neben den Crossover-Inhalten umfasst das Paket weitere kosmetische Extras. Dazu gehören unter anderem ein neues Emote („Runway Walk“), ein dreiteiliges Outfit-Set sowie zwei Orchestrion-Pakete mit bekannten Songs aus dem Spiel.

Die Fan-Festival-Gegenstände sind zeitlich begrenzt rabattiert und bleiben bis zum Release von Patch 7.5 am 28. April 2026 im Angebot.