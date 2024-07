Kommt eine Mobile-Version von Final Fantasy XIV?

Momentan zirkuliert das Gerücht, dass bald eine Mobile-Version von "Final Fantasy XIV" angekündigt werden könnte. Wir haben alle Fakten für euch zusammengetragen.

So behauptet eXputer, dass sich aktuell eine Mobile-Version von "Final Fantasy XIV" bei Square Enix und Tencent in Entwicklung befindet. Bereits im Jahr 2018 hatten beide Unternehmen eine strategische Allianz geschlossen und 2021 sagte Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix, dass einige Projekte in der Mache seien. Bisher wurde jedoch noch nichts angekündigt.

Anfang des Jahres wurde dann berichtet, dass Tencent einen noch unangekündigten Mobile-Titel, der auf dem "NieR"-Franchise beruht, gecancelt habe. Hauptgrund dafür war, dass man kein geeignetes Monetarisierungsmodell gefunden habe.

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4, PS5 und Xbox Series X folgten zu einem späteren Zeitpunkt.