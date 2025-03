Neuer Trailer zu Final Fantasy XIV Online

Square Enix hat einen frischen Trailer zu "Final Fantasy XIV Online" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Patch 7.2 für "Final Fantasy XIV Online" über drei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei gibt es einige imposante Szenen zu sehen. Besagter Patch hört übrigens auf den Namen "Seekers of Eternity" und wird am 25. März erscheinen. Der geplante Termin für Patch 7.21 ist aktuell der 22. April und für Patch 7.25 ist der 27. Mai angedacht. Es gibt weiterhin also ordentlich was zu tun in der Welt des Online-Rollenspiels. Mal sehen, wann die nächste "richtige" Erweiterung dafür enthüllt wird.

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4, PS5 und Xbox Series X folgten zu einem späteren Zeitpunkt.