Kurz vor dem Release der Dawntrail-Erweiterung hat Square Enix Patch 7.0 für "Final Fantasy XIV" genau vorgestellt. Ein Blick auf die Patchnotes verrät, dass sich damit einiges in dem MMORPG ändert.

Mit Patch 7.0 werden in "Final Fantasy XIV" nämlich nicht nur neue Inhalte ergänzt. Das komplette Online-Rollenspiel bekommt auch einen zeitgemässen Look verpasst. Weitere Optimierungen runden das umfangreiche Paket ab. Wichtig für Spieler ist noch, dass "Final Fantasy XIV" deshalb heute und morgen offline geht. Alle Informationen dazu können wir an dieser Stelle genauestens nachlesen.

Die Dawntrail-Erweiterung für "Final Fantasy XIV" ist dann ab 28. Juni im Early Access verfügbar. Der volle Launch geht schliesslich am 2. Juli über die Bühne.

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4, PS5 und Xbox Series X folgten zu einem späteren Zeitpunkt.