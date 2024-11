Final Fantasy XIV Online: Dawntrail - Patch 7.1

Square Enix veröffentlichte heute mit Patch 7.1, "Crossroads", das erste grosse Update für "Final Fantasy XIV Online" nach der Veröffentlichung der jüngsten Erweiterung "Dawntrail".

Der neue Patch wartet mit einer Vielzahl neuer Inhalte und Updates auf, darunter die nächste Etappe auf der Reise des Kriegers des Lichts nach dem Abschluss der Erweiterung "Dawntrail". Ausserdem kann man sich auf spannende neue Inhalte freuen, wie zum Beispiel den Dungeon "Die Forschungsstation Yuweyawata", die Prüfungen "Gok Tajaal - Ewige Königin" und "Traumprüfung - Byakko" sowie "Echos aus Vana‘diel", den langersehnten Allianz-Raid, der in Zusammenarbeit mit "Final Fantasy XI" entstanden ist.

Die Patch-Serie 7.1x wird in den kommenden Monaten eine Reihe weiterer Updates mit sich bringen. Jedes dieser Updates enthält verschiedene Inhalte und Anpassungen der Spielerfahrung. Patch 7.11 wird am 26. November veröffentlicht und stellt mit "Eine zweite Zukunft (fatal)" eine heiss ersehnte, epische Kampfherausforderung vor. In diesem Raid für acht Spieler*innen geben sich einige bekannte Charaktere aus der Erweiterung Shadowbringers die Ehre. Patch 7.15 wird voraussichtlich am 17. Dezember veröffentlicht und wartet mit neuen Wunschlieferungen, den jüngsten Abenteuern rund um Hildibrand sowie weiteren Aufträgen für den Markt von Wachumeqimeqi auf.

Eine Woche nach der Veröffentlichung von Patch 7.15 wird am 24. Dezember eine neue Schwierigkeitsstufe vorgestellt, wenn der Allianz-Raid "Wolke der Dunkelheit (chaotisch)" über Abenteurer hinwegrollt. Dieser extrem schwierige Allianz-Raid für 24 Spieler bietet eine Herausforderung, die bisher noch kein Inhalt brachte. Am 21. Januar 2025 werden mit Patch 7.16 weitere Rollenaufträge bereitgestellt.

Weitere Ankündigungen

Bereits auf der 84. PLL wurde die Kooperation mit Flibustier Paris vorgestellt. Flibustier Paris ist eine Schmuckmarke im Familienbesitz, die hochqualitativen Schmuck "handgefertigt in Frankreich" herstellt. Flibustier Paris hat in Zusammenarbeit mit FFXIV eigens eine Kollektion von drei Armreifen kreiert, die mit Edelsteinen und 925er Silber die Staatlichen Gesellschaften im Spiel repräsentieren: den Mahlstrom, die Bruderschaft der Morgenviper und die Legion der Unsterblichen. Vorbestellungen sind seit 01. November auf der internationalen und japanischen Webseite von Flibustier Paris möglich.

Hier weitere Informationen eingesehen und Vorbestellungen getätigt werden.