Final Fantasy XIV: Patch 7.5 veröffentlicht

Square Enix hat das neue Update "Trail to the Heavens" für "Final Fantasy XIV Online" bereitgestellt. Damit setzt ihr eure Reise als Krieger des Lichts fort. Der Patch enthält den ersten Teil des zweiteiligen Finales der Dawntrail-Geschichte.

Neue Inhalte und Herausforderungen

Mit der Aktualisierung erhaltet ihr Zugriff auf verschiedene neue Aufgaben und Gebiete:

Hauptszenario: Neue Aufträge führen die Geschichte weiter.

Neue Aufträge führen die Geschichte weiter. Allianz-Raid: Der dritte Teil der Reihe „Echoes of Vana’diel“ (Windurst) ist verfügbar.

Der dritte Teil der Reihe „Echoes of Vana’diel“ (Windurst) ist verfügbar. Dungeon & Prüfungen: Ihr könnt den Dungeon „Das Klyteum“ sowie die Enuo-Prüfung auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Extrem bestreiten. Zudem steht die Traumprüfung „Heldenlied von Shinryu“ bereit.

Ihr könnt den Dungeon „Das Klyteum“ sowie die Enuo-Prüfung auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Extrem bestreiten. Zudem steht die Traumprüfung „Heldenlied von Shinryu“ bereit. Inhaltshelfer: Die Instanzen „Abendrot-Wacht“ und „Shisui“ unterstützen nun das System.

Die Instanzen „Abendrot-Wacht“ und „Shisui“ unterstützen nun das System. PvP: Die elfte PvP-Serie startet mit einer neuen Arena für Crystalline Conflict namens „Der Archeia Harmonia“.

System-Updates und Verbesserungen

Das Update bringt zudem funktionale Neuerungen für euren Alltag im Spiel:

Housing: Die Limits für Möbel im Innen- und Aussenbereich wurden erhöht.

Die Limits für Möbel im Innen- und Aussenbereich wurden erhöht. Lagerplatz: Das Kostbarkeitenkabinett bietet deutlich mehr Plätze für Gegenstände.

Das Kostbarkeitenkabinett bietet deutlich mehr Plätze für Gegenstände. Aktivitäten: Es gibt eine neue Route beim Hochseeangeln Richtung Thavnair sowie Updates für das Gold Saucer, das Fertigungssystem und eure Begleiter-Chocobos.

Es gibt eine neue Route beim Hochseeangeln Richtung Thavnair sowie Updates für das Gold Saucer, das Fertigungssystem und eure Begleiter-Chocobos. Kostenlose Testversion: Diese umfasst nun auch die Erweiterung Shadowbringers inklusive aller Inhalte bis Patch 5.58 ohne zeitliche Begrenzung.

Ausblick auf kommende Inhalte (Patch 7.5x)

In folgenden Teil-Updates werden weitere Funktionen implementiert: