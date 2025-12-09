Final Fantasy XIV: Frische Informationen zu Patch 7.4

Square Enix hat neue Informationen zu Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" verraten. Dieser wird bekanntlich ab 16. Dezember verfügbar sein. Los ging es mit einem neuen Trailer.

Hier werden wir fast dreieinhalb Minuten lang auf Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" eingestimmt. Dabei zeigt man eine packende Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen. Zudem bietet er einen ersten Einblick in das, was uns in besagtem Patch erwartet, darunter etwa neue Hauptszenario-Aufträge, Dungeons, Prüfungen, die letzte Arkadion-Raid-Serie und einiges mehr.

Desweiteren wurden auch die Inhalte, die in Patch 7.41 und 7.45 erscheinen sollen, schonmal grob skizziert:

Updates für die Phantomwaffen

Frisches Unstetes Gewölbe: Des Händlers Liebesmüh: Spieler können die Inhalte dabei mit verschiedenen Spielweisen und Schwierigkeitsgraden, die ihrem Spielstil entsprechen, geniessen

Kosmo-Erkundung: Neuer Planet namens Oizys (Patch 7.41): Der neueste Planet für Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie frische Belohnungen und System-Updates

Weitere Aufträge für Hildibrand

Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" erscheint ausserdem mit einem frischen Track aus der Feder des Grammy-Preisträgers Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage) mit Caleb Shomo (Beartooth).

Grundsätzliche inhaltliche Details zu Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" waren bereits Anfang November enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy XIV" kann aktuell auf PS4, PS5, Xbox Series X und dem PC gespielt werden.