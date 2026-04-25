FINAL FANTASY XIV Online: Sechste Erweiterung angekündigt

Square Enix hat die sechste Erweiterung für "Final Fantasy XIV Online" angekündigt. Diese trägt den Titel "Evercold" und soll im Januar 2027 erscheinen. Produzent Naoki Yoshida präsentierte das neue Kapitel sowie einen Teaser-Trailer auf dem Fan Festival 2026 in Anaheim. In der vierten Splitterwelt warten neue Abenteuer auf euch.

Kooperation mit Evangelion

Für "Evercold" wurde die Allianz-Raid-Serie "Evangelion – Ghosts of Desire" vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Crossover mit dem Anime "Evangelion", das in Zusammenarbeit mit khara, inc. entsteht. Die 1995 gestartete Reihe ist für ihre Geschichte und Designs bekannt und umfasst mehrere Filme sowie Comics.

Überarbeitung des Kampfsystems

Das Kampfsystem erhält mit dem Erscheinen der Erweiterung zwei neue Modi:

Reborn-Modus: Basiert auf dem aktuellen System und den vorhandenen Job-Mechaniken.

Basiert auf dem aktuellen System und den vorhandenen Job-Mechaniken. Evolution-Modus: Ist auf den individuellen Charakter der einzelnen Jobs ausgelegt.

Neue Jobs, die mit der Erweiterung eingeführt werden, könnt ihr ausschliesslich im Evolution-Modus spielen.

Inhalte der Erweiterung Evercold

Die Keynote-Präsentation enthielt folgende Details zu den kommenden Inhalten:

Zwei neue Jobs: Verteidiger und physischer Fernkampf-Angreifer

Verteidiger und physischer Fernkampf-Angreifer Stufenobergrenze: Erhöhung von 100 auf 110

Erhöhung von 100 auf 110 Neue Gebiete: Zusätzliche Städte und Regionen

Zusätzliche Städte und Regionen Herausforderungen: Dungeons, Prüfungen, Konstrukte, Gegner sowie eine neue Raid-Serie und ein fataler Raid

Dungeons, Prüfungen, Konstrukte, Gegner sowie eine neue Raid-Serie und ein fataler Raid Zusätze: Neue Verbündete, Ausrüstung, Syntheserezepte und Updates für den Inhaltshelfer

Neue Verbündete, Ausrüstung, Syntheserezepte und Updates für den Inhaltshelfer PvP: Aktualisierungen und eine Überarbeitung der Saison-Belohnungen

Aktualisierungen und eine Überarbeitung der Saison-Belohnungen System-Updates: Erleichterungen beim Spielen mehrerer Jobs durch eine Arsenal-Aktualisierung sowie erweiterte Möglichkeiten bei der Charakteranpassung

Zeitplan bis Version 8.0

Vor der Veröffentlichung der Erweiterung erscheinen weitere Updates für die Patch-Serie 7.5: