Final Fantasy XIV: Gameplay-Trailer zur Switch-2-Portierung

Square Enix präsentiert einen Gameplay-Trailer zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Final Fantasy XIV". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich 39 Sekunden lang die unterschiedlichen Aspekte der Switch-2-Version von "Final Fantasy XIV" gezeigt. So können wir etwa einen Blick auf die Gegner werfen oder sehen verschiedene Bereiche der Spielwelt. Dem orchestralen Soundtrack dürfen wir in diesem Zusammenhang auch lauschen.

"Final Fantasy XIV" war bereits im April auch für Switch 2 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy XIV" kann aktuell schon auf PS4, PS5, Xbox Series X und dem PC gespielt werden. Die Switch-2-Fassung folgt im August.