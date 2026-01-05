Final Fantasy XIV: Switch-2-Version angedeutet

Produzent und Director Naoki Yoshida hat jetzt eine Switch-2-Portierung von "Final Fantasy XIV" in Aussicht gestellt. Wir haben alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengestellt.

Konkret sagte Yoshida nämlich in seiner Neujahrsbotschaft, dass aktuell positive Gespräche über eine Switch-2-Umsetzung von "Final Fantasy XIV" geführt werden. Er hofft, dass sich Spieler diesbezüglich in Zukunft auf gute Nachrichten freuen können. Eine offizielle Ankündigung ist das natürlich noch nicht, zumal auch Square Enix bislang nichts dazu gesagt hat, aber grundsätzlich klingt das doch vielversprechend.

Schon am 16. Dezember 2025 konnten sich Spieler von "Final Fantasy XIV" über Patch 7.4 freuen. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Final Fantasy XIV" kann aktuell auf PS4, PS5, Xbox Series X und dem PC gespielt werden.