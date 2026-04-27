Final Fantasy XIV kommt auch für Switch 2

Square Enix hat das diesjährige Fan Fest unter anderem dazu genutzt, um eine Switch-2-Portierung von "Final Fantasy XIV" vorzustellen. Erste Details dazu verriet man auch.

Demnach wird "Final Fantasy XIV" irgendwann im August auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Zum Spielen des MMORPGs auf der Switch 2 wird jedoch ein separates Abo nötig sein. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede wurde dagegen noch nichts gesagt.

Auf besagtem Fan Fest wurde ausserdem die mittlerweile sechste Erweiterung namens Evercold für ""Final Fantasy XIV" in Aussicht gestellt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy XIV" kann aktuell auf PS4, PS5, Xbox Series X und dem PC gespielt werden.