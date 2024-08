Final Fantasy XIV: Weiterer Hinweis auf kommende Mobile-Version

Das Gerücht über eine kommende Mobile-Version von "Final Fantasy XIV" ist nicht neu (unsere letzte News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), hat nun aber frische Nahrung bekommen. So ist ein weiteres Anzeichen dafür aufgetaucht.

So ist jetzt in China eine Mobilversion von "Final Fantasy XIV" zugelassen worden. Das bedeutet übersetzt, dass diese dort theoretisch veröffentlicht werden kann. Square Enix hat sich immer noch nicht zu dem Thema geäussert, aber insgesamt klingt die Sache schonmal vielversprechend. Am selben Tag wurden in China übrigens insgesamt 15 Mobile-Versionen zugelassen, darunter unter anderem "Rainbow Six", "Dynasty Warriors" und "Marvel Rivals".

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4, PS5 und Xbox Series X folgten zu einem späteren Zeitpunkt.